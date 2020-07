Ex-schepen Anick Berghmans en co moeten 270.000 euro aan Bpost na plofkraak MMM

22 juli 2020

18u59 0 Lommel De bende die een plofkraak pleegde op het Lommelse kantoor van Bpost moet een schadevergoeding van 272.335 euro betalen. Eén van de vijf verdachte is de oud-schepen Anick Berghmans. Er was niemand aanwezig tijdens de uitspraak.

Eind vorig jaar werden Berghmans en vier anderen al veroordeeld voor betrokkenheid bij de plofkraak. Samen met vier andere beklaagden werd Berghmans verantwoordelijk geacht voor het plegen van de plofkraak in Lommel. De gebruikte Audi A7 werd aangetroffen in de schuur van Berghmans. Dat blijkt uit de uitlezing van de GPS en uit het aantreffen van het met verf besmeurde geld in een vuilniszak.

Uit het onderzoek bleek dat de daders van de plofkraak vooraf de schuur van Berghmans hadden onderzocht en uitgekozen om de Audi te plaatsen. “Door het voorafgaand toezeggen en het effectief ter beschikking stellen, heeft zij noodzakelijke hulp verleend en bijgedragen aan de plofkraak”, klonk het.

Berghmans had na het eerste contact met de politie haar iPhone volledig gewist en de simkaart doorgespoeld in het toilet. Naar eigen zeggen omdat haar dat werd aangeraden en ze niet wist wat ze moest doen. “Die handelingen wijzen erop dat ze iets te verbergen had over haar eigen rol”, klonk het bij de rechtbank. Omdat men gelooft dat Berghmans achteraf wist van de plofkraak en ondanks haar rol als schepen de politie niet verwittigde, stelt de rechtbank dat ze niet wilde dat het voertuig zou worden ontdekt. “Het is aannemelijk dat men Berghmans niet in detail vertelde wat de plannen waren, maar het moet voor haar wel duidelijk zijn geweest dat men een misdrijf wilde plegen.”

Voor de Nederlandse ‘draaideurcriminelen’ (30, 51 en 56 jaar) werden celstraffen van vijf tot acht jaar uitgesproken. Berghmans werd ook uit de rechten ontzet voor zeven jaar.