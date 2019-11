Etalageruiten versierd met cartoons BVDH

21 november 2019

Om Lommel in de kerstperiode extra gezellig te maken bundelen illustratoren Els Dooghe, Stijn Lauwers, Bart Proost, Dirk Van Bun, Debbie van Keulen en Pieter Verhoeven de krachten. Zij zullen in Lommel meer dan 45 etalageruiten van handelszaken versieren met originele tekeningen. Je kan hen op zaterdag 23 en 30 november telkens in de namiddag live zien tekenen in en rond het centrum van Lommel! De actie hangt samen met ‘Winter Happiness’. Dat is een initiatief van Bruisend Lommel. Tijdens drie weekends - met koopzondagen en tal van acties - kan je in Lommel op zoek gaan naar het ideale kerstcadeau of een mooie eindejaars-outfit.