Elke dag 250 flessen cava te winnen in Bruisend Lommel Birger Vandael

02 oktober 2020

09u59 0 Lommel Vanaf zaterdag 3 oktober tot en met zaterdag 10 oktober kunnen consumenten elke dag één van de 250 limited edition flessen cava van Bruisend Lommel winnen. De actie kadert in ‘de Lommelse week van de klant’, een verlengde versie van het Weekend van de Klant. Bruisend Lommel organiseert dit voor al zijn leden in het centrum en aan de singel.

Bij elke aankoop ontvangt de consument een kraslotje dat hij per direct in de winkel moet krassen. Verschijnt er een fles cava, dan zal hij of zij onmiddellijk zijn fles cava ontvangen van het winkelpersoneel. Sommige handelaars geven een ‘cadeautje van de zaak’ weg, een leuke verrassing die ze zelf voorzien, ook dit kan gekrast tijdens deze kraslotenactie.

Iets speciaals

“We wilden eens iets speciaals doen en hoe doe je dat beter dan in elke deelnemende zaak elke dag een fles bubbels weg te geven”, reageert Kelly Vromans, ondervoorzitter van Bruisend Lommel. “We hebben ruim 250 leden in het centrum en de singels, daar zitten niet alleen shopeigenaars en horeca bij, maar ook kappers, apothekers, verzekeringskantoren,…. Iedereen kan in onze ‘Lommelse week van de klant’ één van zijn klanten direct een fles cava overhandigen!”