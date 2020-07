Eerste gedeelte van werken in Lommels stadscentrum is afgerond, verkeer- en parkeerreglement krijgt update Birger Vandael

01 juli 2020

11u50 1 Lommel De eerste drie fases van de herinrichting in het Lommelse stadscentrum zijn afgerond. Ook fases 4 en 5 zullen tegen het bouwverlof zo goed als klaar zijn. Dat leidt tot een aantal wijzigingen voor het lokale verkeer.

“Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de bestratingswerken aan de achterzijde van café De Kroon, in de Molsekiezel, en de aansluiting met het Adelbergpark en het Hertog Janplein”, zegt schepen van openbare werken Sophie Loots (CD&V). “Dat maakt dat vanaf 1 juli de (bijna) definitieve signalisatie en meteen ook het aangepaste parkeerbeleid in dienst genomen wordt.”

Vanaf juli wordt de Shop & Go zone van de Kerkstraat en de woonwerfzone (max. 20 km/u) uitgebreid naar de zone rond het Dorp. Omwille van de coronamaatregelen wordt het grootste gedeelte van de parkeerzone rond het Dorp en het Einderpad tijdelijk opgeheven. De parkings kunnen zo volledig gebruikt worden voor het plaatsen van terrassen.

Shop & Go tot 18 in plaats van 19 uur

De Shop & Go plaatsen (herkenbaar aan de zwarte sensor in het midden van de parkeerplek), kan je voortaan maximaal een half uur zonder ticket gebruiken tot 18 uur in plaats van 19 uur. Op de betaalparkings parkeer je tussen 9 en 18 uur omwille van de coronamaatregelen tot 1 september nog twee uur gratis met een geldige parkeerschijf.

Het gedeelte van de Molsekiezel tussen de Klachtloopstraat en het Dorp, Ploegdries en de aansluiting van het Hertog Janplein op de Molsekiezel worden definitief ingericht als blauwe zone. Hier parkeer je twee uur gratis met een geldige parkeerschijf.

Ook na de herinrichting zal het niet meer mogelijk zijn om de Lepelstraat vanuit de Kerkstraat of het Dorp in te rijden. De doorgang vanuit het centrum naar de Molsekiezel blijft afgesloten. De bocht vanuit de Molsekiezel naar de Gasstraat gaat nog voor het bouwverlof weer open.

Fase 6

De laatste fase 6 van de herinrichting omvat de werken in de Lepelstraat. Daar zijn de nutsmaatschappijen klaar met de voorbereidende werken. Op 4 augustus start de effectieve herinrichting met het opbreken van de bestaande verharding en de aanleg van nieuwe natuursteenverharding.