Eerste fietsstraat opent, maar stadsbestuur wil meer: “Tot zeven kilometer fietsstraten en verbindingen dwars door de stad” Birger Vandael

04 juli 2019

10u22 0 Lommel Het is het nieuwe stadsbestuur van Lommel menens met de mobiliteitsplannen in de stad. Bij de opening van de allereerste fietsstraat liet schepen Sophie Loots (CD&V) in de plannen op langere termijn kijken. Naast nog veel meer fietsstraten, mikt de stad ook op verbindingen van noord naar zuid en van oost naar west.

De nieuwe fietsstraat loopt over de Rijksschoolstraat en een gedeelte van de Molenstraat. Fietsers zijn hier voortaan de belangrijkste weggebruikers. Auto’s en andere motorvoertuigen zijn wel nog toegestaan, maar er gelden specifieke verkeersregels. Zo mogen fietsers in twee richtingen rijden en de hele rijbaan gebruiken, terwijl het voor wagens éénrichtingsstraten zijn en je geen fietsers mag inhalen. De maximumsnelheid ligt in dit gedeelte op 30 kilometer per uur en in deze fietsstraat geldt ook een parkeerverbod.

Niet minder auto’s, wel trager

Enkele geïnteresseerden buurtbewoners kwamen kijken aan de Seasons Coffesshop en toonden zich tevreden. “Verdorie, nu mogen we op onze fiets ook niet meer sneller dan dertig rijden”, grapte één van de aanwezigen. “Er komen nu niet persé minder auto’s op deze locatie, maar ze zullen wel trager rijden”, wist Loots nog te zeggen.

Hier stopt het dus niet. “Deze fietsstraat is maar een aanzet in ons mobiliteitsbeleid”, gaat Loots verder. “We richten ons op verkeersveiligheid voor alle weggebruikers. Fietsers moeten een nog meer prominente rol krijgen en we willen nog meer fietsstraten. In de huidige planning voorzien we tot zeven kilometer aan fietsstraten. Verder zetten we in op verkeersveilige schoolomgevingen. Daarvoor gaan we in gesprek met de bewoners , gebruikers en kinderen.”

Fietserstunnel

Men droomt bij het nieuwe stadsbestuur ook van een fietsverbinding door Lommel van zuid naar noord en van oost naar west. “Dat willen we realiseren door een fietsverbinding te creëren vanuit de stationsomgeving via een fietserstunnel naar de Vreyshoring en de Souverein. Zo kunnen fietsers zich van noord naar zuid in Lommel verplaatsen. Ook vanuit Heeserbergen willen we een route creëren tot Lutlommel, zodat ook die richting met de fiets beter doenbaar is. We willen mensen op de fiets krijgen.”