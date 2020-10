Eenzame Lommelaar (53) belt naar politie omdat zijn haar te kort is geknipt Birger Vandael

13 oktober 2020

12u36 0 Lommel In negen maanden tijd belde een Lommelaar (53) maar liefst veertig keer naar Politiezone Lommel. De eenzame man had meestal wat te veel alcohol gedronken wanneer hij de telefoon in zijn hand nam en kwam dan op de proppen met nutteloze klachten. Zo meldde hij één keer dat zijn haar te kort was geknipt.

De Lommelaar kwam zelf geen uitleg geven bij de feiten in de rechtbank en liet zich vertegenwoordigen. Volgens zijn advocate An Vanden Boer weet de man achteraf doorgaans niets meer van zijn telefoontjes. “Het is niet uit kwade wil dat hij naar de politie belt. Hij is alleenwonend en voelt zich geïsoleerd.”

De procureur gaf aan dat hij in het verleden al feiten van belaging pleegde. “De man is eenzaam en heeft psychische problemen. Bovendien drinkt hij te veel. Ik vorder dan ook zes maanden met uitstel, zodat hij zich laten begeleiden voor zijn alcoholproblemen.” De rechter gaf nog mee dat deze situatie ook voor de politie niet gemakkelijk is. “Wat als de man toch echt iets aan de hand heeft? Ze kunnen de telefoontjes moeilijk niet beantwoorden.” Op 10 november volgt het vonnis.