Eenvoudiger en goedkoper parkeren in Lommel BVDH

26 juni 2019

10u20 0 Lommel Op de gemeenteraad van gisterenavond werd het nieuwe parkeerbeleid ter goedkeuring voorgelegd. “Wij willen parkeren in Lommel vanaf 1 juli veel eenvoudiger maken,” zegt burgemeester Bob Nijs (CD&V). Opvallend is dat het ingeven van de nummerplaat aan de parkeerautomaat verdwijnt.

“Het ingeven van de nummerplaat aan de parkeerautomaat wordt door veel mensen als heel omslachtig ervaren”, verduidelijkt de burgemeester. “Dat systeem verdwijnt. Op de betaalparkings hanteren we overal één uur gratis. De parking in de Frans van Hamstraat wordt helemaal gratis.”

“Zo worden bijna alle parking in en rond het centrum gratis,” vult schepen van mobiliteit Sophie Loots (CD&V) aan. “Alleen de parkings Stadhuis 1, Kerk en de kleine parking aan Mudakkers blijven betalend, met één uur gratis. Het dagtarief tussen 9 en 19 uur blijft behouden op 1,5€/uur. Op zon- en feestdagen parkeer je gratis.”

Shop & Go

De Shop & Go zone in en rond de Kerkstraat blijft. Hier parkeer je zonder ticket maximaal 30 minuten. De sensor registreert wanneer je aankomt en vertrekt. “In de centrumstraten - de Rodekruisstraat, de Kloosterstraat en de Lepelstraat - kan je voortaan ook één uur gratis parkeren. Dat was voordien beperkt tot een half uur,” legt schepen Loots uit. “De omgeving van het Dorp blijft blauwe zone, zo lang de herinrichtingswerken duren. Hier kan je met een geldige parkeerschijf maximum 2 uur gratis parkeren en moet je dus geen ticket via de automaat nemen.”

App en SMS-parkeren

Parkeren kan via een (gratis) ticket aan de automaat, via een sms of de 4411-parkeer-app. Het uur gratis parkeren wordt zowel via de parkeerautomaten als via SMS- of APP-parkeren automatisch verrekend. Na de zomer treedt ook de nieuwe parkeergeleiding in werking. Op de belangrijke invalswegen van Lommel helpen grote schermen je dan in je zoektocht naar een parkeerplaats. Je ziet op de borden welke de dichtstbijzijnde parking is, of die betalend of gratis is, en hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn. Het nieuwe parkeerbeleid treedt op 1 juli in werking.