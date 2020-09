Dylan Derdaele en Marc Goossens op jacht naar winst in Nascar. Seizoen start dit weekend in Italië. Joost Custers

20u38 0 Lommel Dit weekend staat na lang wachten de openingsmanche gepland van de NASCAR Whelen Euro Series, ofwel het officiële Europese Kampioenschap NASCAR. Plaats van afspraak is Italië, waar de befaamde Autodromo di Vallelunga het strijdtoneel vormt voor de NASCAR GP of Italy. Er staan dit weekend ook enkele Belgen aan de start, waaronder Dylan Derdaele en Marc Goossens die ditmaal niet voor Belgium Racing uitkomen, maar voor het gerenommeerde Italiaanse CAAL Racing.

Het NASCAR Whelen Euro Series seizoen 2020 start meteen met een primeur. Nooit eerder bezocht het EK NASCAR de Italiaanse omloop en dus wordt het aanpassen voor Dylan Derdaele en Marc Goossens, die dit seizoen de kleuren zullen verdedigen van meervoudig NASCAR-kampioen CAAL Racing en het stuur van de Ford Mustang #98 delen.

“Ik heb nog nooit een wedstrijd betwist in Vallelunga”, vertelt Dylan Derdaele die de #98 Ford Mustang de sporen geeft in de EuroNASCAR 2-klasse. “Het zal dus een kwestie zijn van me zo snel mogelijk aan te passen. Ik heb wat kunnen trainen op de simulator, maar ik ben niet echt gewend me op dergelijke manier voor te bereiden. De Autodromo di Vallelunga is een mooi circuit met enkele leuke bochtencombinaties.Ik wil strijden voor eremetaal. Slechts drie EuroNASCAR 2-rijders hebben reeds een overwinning achter hun naam en ik zou in de loop van het seizoen heel graag dat clubje vervoegen!”

Ook de ervaren Marc Goossens snijdt een nieuw hoofdstuk aan. De Kempenzoon komt uit in de topklasse van het kampioenschap, de EuroNASCAR Pro. “Ik ken CAAL Racing natuurlijk wel, in eerste instantie als concurrent uit het verleden. Ik weet dat het team nauwgezet te werk gaat, anders pak je geen titels. Vallelunga is voor mij in feite ook een nieuwe omloop, want ik heb er dan wel een test afgewerkt in mijn kartingperiode enkele decennia geleden, maar nadien nooit meer geracet. De omloop vormt echter voor veel van onze tegenstanders onbekend terrein en daarnaast zijn er dit jaar ook nieuwe bandensoorten, die wel wat aanpassing vragen. Tijdens de testsessie bleek echter dat de snelheid aanwezig was en ik ben er dan ook van overtuigd dat we vanaf de eerste race een podiumplaats mogen ambiëren in een veld met circa 25 deelnemers.”