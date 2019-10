Drugsafval op zes plaatsen gedumpt in Lommel MMM

22 oktober 2019

11u06 16 Lommel Maandagnacht werd op maar liefst zes plaatsen in Lommel vaten gedumpt, telkens in groepjes van vijftien bidons.

De dumping van honderden drugsvaten in Bocholt afgelopen vrijdag is nog niet verteerd, en daar is het volgende misdrijf al. Dit keer kreeg Lommel de lading te verduren. Daar werd vannacht een honderdtal vaten ontdekt, verspreid over zes dumpplekken. Of het om één en dezelfde bende gaat, is niet duidelijk. Maar die kans is groot. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat geen enkel vat lekte en er dus niet meteen schade is voor de omgeving.

De eerste vaten werden maandagavond laat ontdekt door voorbijgangers. Doorheen de avond en nacht kwamen de andere meldingen binnen, goed voor zes locaties in totaal. De lokale politie, het parket en de recherche zijn ter plaatse en zijn een onderzoek gestart.

Later meer.