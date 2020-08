Drie lama’s gedood in Kerkhoven bij Lommel: “Wellicht weer werk van de wolf” Marco Mariotti

17 augustus 2020

15u58 0 Lommel In Kerkhoven bij Lommel zijn drie lama’s gedood. De dieren stonden in een weide. Alles wijst naar een wolf.

Opvallend is dat over de grens met Balen ook al twee schapen werden gedood. Of het om een nieuwe wolf gaat, of eerder het werk is van reeds actieve wolven in de buurt is nog niet duidelijk.

Het INBO ging ter plaatse voor sporenonderzoek.

Later meer.