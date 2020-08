Drie lama’s gedood in Kerkhoven bij Lommel: “Wellicht door August en Noëlla die op jacht gingen voor hun welpen” Marco Mariotti

17 augustus 2020

15u58 62 Lommel In Kerkhoven bij Lommel zijn drie lama’s gedood. De dieren stonden met nog vier andere lama’s in een weide. Alles wijst naar het wolvenkoppel August en Noëlla die op pad waren voor hun vier welpjes.

Opvallend is dat over de grens met Balen ook al twee schapen werden gedood. Omdat er in totaal vijf dieren zijn gedood en veel vlees is verorberd wordt vermoed dat de twee wolven samen op jacht gingen.

“We zien dat er in één nacht inderdaad vijf dieren zijn gedood op slechts enkele kilometers van elkaar", zegt Jan Loos van vzw Welkom Wolf. “Kans bestaat dat ze bij de eerste aanval zijn opgeschrikt door een voorbijganger en daarom nieuwe prooien zijn gaan uitkiezen. Van de drie lama’s zijn er twee effectief doodgebeten. Een derde is wellicht van de angst doodgevallen. Wat opvalt is de grote hoeveelheid vlees die is opgepeuzeld.”

Tien kilo

Volgens Loos heeft een wolf vier kilo vlees nodig per dag. Soms kan het ook tien kilo naar binnen spelen om daarna enkele dagen niet te meer te moeten eten. “Maar hier leek er toch meer dan tien kilo verwerkt. Ons vermoeden is dat er dus twee wolven aan het werk waren, en dan wijzen we naar August en Noëlla.” Het koppel - of mogelijk toch alleen August - eet dan zoveel mogelijk vlees om aan hun welpen te voederen. Dat vlees braken ze uit aan hun nest, of op een afgesproken plaats waar de welpen wachten.

Want de welpen - daltons genoemd door minister van Milieu Zuhal Demir - zijn nog springlevend. “Daar hebben we zondag nog bericht over gehad. Ze zijn alle vier op beeld vast gelegd en dus nog steeds actief. Ze zijn nu een viertal maanden oud, maar nog iets te jong om zelfstandig te gaan jagen. Kans bestaat dat ze binnenkort mee op pad gaan met hun ouders."

Het militair domein van Leopoldsburg ligt pal achter de bewuste weide waar de drie lama’s zijn gedood. De eigenaar die kweekt in lama’s begreep dat stroomdraad zou hebben geholpen, maar zijn terrein is dan weer moeilijk te onderhouden als je draad op 15 centimeter van de grond zou willen spannen rondom de volledige weide. “Je ziet duidelijk hoe de wolf of wolven onder de draad zijn doorgekropen. Veel moeite kost dat niet. In minder dan een minuut tijd graaft dat beest zich daar onder door. Langs een andere zijde zijn ze naar buiten gevlucht.” Via welkomwolf.be/schrikdraad vind je meer informatie over het bouwen van een omheining tegen wolven én het terugvorderen van subsidies.

Wie intussen wolven waarneemt, mag ook contact opnemen met Welkom Wolf.