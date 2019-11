Drie asielzoekers Parelstrand riskeren 14 maanden cel BVDH

18 november 2019

11u01 0

Drie asielzoekers die bij hun verblijf aan het Parelstrand in Lommel verschillende diefstallen zouden hebben gepleegd, riskeren een celstraf van veertien maanden. De drie heren zouden momenteel niet meer in ons land verblijven en waren ook niet aanwezig bij de zitting in de rechtbank. Het trio is - in verschillende samenstellingen - verdacht voor het stelen van sterke dranken, pakjes sigaretten, gsm-toestellen en schoenen. “Op dat moment werd de lokale handel er geteisterd”, zei de procureur bij de vordering. De feiten zijn volgens het openbaar ministerie bewezen, er wordt ook verwezen naar de huiszoeking in de bewuste caravan. Op 16 december wordt het vonnis uitgesproken.