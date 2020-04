DJ Frank Clarck lanceert ‘Closer’ als knipoog naar postcoronatijdperk Birger Vandael

09 april 2020

12u40 0 Lommel DJ Frank Clarck uit Lommel blijft tijdens de coronacrisis erg actief. Zijn plaat ‘Closer’ werd recent gelanceerd en slaat vlot aan bij de mensen. “Het is een positieve knipoog naar de periode waarin de pandemie achter de rug zal zijn en we allemaal weer dichter naar elkaar zullen komen”, legt hij uit.

Frank kon door de maatregelen de studio niet in. Wel had hij nog een zangstemfragment liggen waarmee hij aan de slag ging. “Als dj weet ik perfect wat werkt op de dansvloer. De zogenaamde sound van Camelphat is heel hot en in die stijl ben ik begonnen. Met een beat en een pakkende melodie kwam ‘Closer’ tot stand. Vanuit alle hoeken komt er veel lof over mijn muziek en het werk in mijn studio Maxxline”, legt Frank uit. “Mijn plaat wordt op Trendy FM dagelijks tussen de grootste danceplaten van dit moment gedraaid.”