DJ Frank Clarck gaat samenwerken met Kosmonova Birger Vandael

13 augustus 2020

11u30 0

De Lommelse DJ Frank Clarck heeft een nieuwe opdracht in het verschiet. Als alles goed loopt, zit er een samenwerking aan te komen met de Duitse dj Kosmonova. Deze is vooral bekend van de hit ‘Celebrate’, waarmee hij ook bij ons scoorde. “Het wordt een sound met een geweldige zangeres, waarmee we op de radio willen scoren. Ik ga een versie maken in de stijl van ‘Camelphat’ en die sound is nu heel actueel. De originele versie is in ‘harde big room house’ en door mijn inzet kan hij natuurlijk een breder publiek bereiken met de remix”, aldus Frank Clarck. Alle info over de dj vind je terug via www.frankclarck.com.