DJ Frank Clarck bouwt hypermoderne studio

10 oktober 2019

Het gaat goed met de Lommelse dj Frank Clarck. Hij heeft geïnvesteerd in de nieuwe, hypermoderne studio ‘Maxxline’, die volledig is voorzien van groene energie. “Veel dj’s en producers uit de regio reageren enthousiast en noemen het één van de beste studio’s in de buurt”, vertelt hij trots. Na het succes van de ‘deep house’ plaat ‘You Belong to Me’ in 2018 werkte de Lommelaar aan zijn nieuwe plaat ‘Now or Never’ en de opvolger ‘Deep in Love’. “Binnenkort wordt ook mijn nieuwe discoplaat ‘Summer Love’ ingezongen door Charlie. Hij is een jong, Zuid-Afrikaans talent met een geweldige soulstem en raakte bekend door de lokale Idool. Ik heb zeker niet te klagen over de aanbiedingen die ik krijg", besluit Frank.