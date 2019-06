Dit zei het productiehoofd van Vestiville voor de puinhoop: “Wij zijn geen scoutsmensen die eens een festival organiseren” tvc

Vandaag werd muziekfestival Vestiville in Lommel volledig afgelast. Een grote domper voor de organisatie, want zij hoopten "over vijf jaar het grootste urbanfestival van Europa te zijn." Zo maakte Jan Pluym, productiehoofd bij Vestiville, zich begin dit jaar sterk in een interview met De Morgen. "Wij zijn geen vereniging van scoutsmensen die eens een festival gaan organiseren. Ik zit al vijftien jaar in het vak", merkte hij toen op.

In de media kwam eerder al aan bod dat het Lommelse schepencollege zijn goedkeuring nog niet had gegeven, ook al was de ticketverkoop al van start gegaan. “Van het vorige stadsbestuur heeft de organisatie een mondelinge goedkeuring gekregen, maar geen schriftelijke vergunning”, stelde de kersverse schepen voor Evenementen Peter Vanderkrieken (CD&V) toen. “Die beslissing is dus niet langs het schepencollege gepasseerd.”

Pluym weerlegde dat. “We hebben een schriftelijk akkoord met het vorige bestuur. En voor de duidelijkheid: wij zijn geen vereniging van scoutsmensen die eens een festival gaan organiseren. Ik zit al vijftien jaar in het vak. Voor deze editie zullen we verlies draaien, maar we hebben een tienjarenplan voor Vestiville.”

Veiligheid staat bij ons op de hoogste plaats. We investeren bijvoorbeeld drie keer zo veel in veiligheid als Daydream Festival destijds Jan Pluym

Negatief daglicht

Volgens de organisator boezemde het aantal bezoekers dat het festival zou trekken, het nieuwe bestuur angst in: zo’n 125.000. “Dat men onrustig wordt van zo’n cijfer, dat begrijp ik”, zei Pluym toen. Bij het bestuur zelf klonk echter dat er een aantal negatieve verhalen over Vestiville de ronde deden, “maar het kan zijn dat die verhalen niet kloppen. Het kan zijn dat die verhalen afkomstig zijn van organisaties die Vestiville in een negatief daglicht willen stellen.”

Jan Pluym zei eerder in Het Belang van Limburg dat er “in het festival­milieu mensen zenuwachtig werden, omdat ze echte kleppers als headliners geboekt hadden”. “Ik begrijp dat de concurrentie verhalen de wereld instuurt en dat een nieuw stadsbestuur voorzichtig is. Maar veiligheid staat bij ons op de hoogste plaats. We investeren bijvoorbeeld drie keer zo veel in veiligheid als Daydream Festival destijds. Er zijn plannen om ook naar Azië en Ibiza uit te wijken met het concept.”

Het is ondenkbaar om zulke artiesten op je affiche te zetten als de contracten niet getekend zijn. Deze artiesten zijn ook al voor 50 tot 100 procent betaald Jan Pluym

Touragenda

Dat Cardi B, Migos en Future een passage in Lommel nog niet op hun touragenda hadden gezet, wakkerde vermoedens aan dat de artiesten nog niet contractueel waren vastgelegd. Klopt niet, zei Pluym. “De contracten zijn getekend, de betalingen zijn al gebeurd. Ik zal die schriftelijke bewijzen ook meenemen naar het stadsbestuur.”

Ook in Het Belang van Limburg verkondigde Pluym dat de artiesten geboekt waren. “Over de line-up die nu bekend is, kan ik kort zijn. Het is ondenkbaar om zulke artiesten op je affiche te zetten als de contracten niet getekend zijn. Deze artiesten zijn ook al voor 50 tot 100 procent betaald”, zei Jan Pluym. “Sommige artiesten hebben het wel aangekondigd. Misschien niet via hun concertagenda, wel via hun sociale media.”

Springkastelenfestival

Jan Pluym organiseerde samen met zijn broer Guy in het verleden al ‘The Big Bounce’ op recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas. Een springkastelenfestival enkel voor volwassenen. Bij de eerste editie in 2017 hadden ze het prima aangepakt. Aan elke springattractie stond een medewerker. Voor de grootste attracties was het wel even aanschuiven. “Maar dat moet je in een pretpark ook doen, en veel langer. Met een volwassen publiek verloopt dat ook veel gedisciplineerder”, klonk het.

De EHBO-post had toen zo’n 120 mensen verzorgd, vooral voor verstuikte enkels. Er waren geen breuken gemeld. “Alles is goed verlopen, zonder incidenten”, bevestigden organisatoren Guy en Jan Pluym toen aan onze krant.