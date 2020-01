Digitaal aanmeldingssysteem voor Lommelse basisscholen Birger Vandael

22 januari 2020

09u54 0 Lommel Vanaf schooljaar 2020-2021 zullen bijna alle Lommelse basisscholen werken met een digitaal aanmeldingssysteem. “Dat zorgt ervoor dat je als ouder niet lang moet aanschuiven voor de schoolpoort om je kind in te schrijven”, vertelt schepen van Onderwijs Peter Vanderkrieken (CD&V).

Wanneer jouw kind geboren is in 2018 of wanneer je een andere school wil kiezen voor het volgende schooljaar, moet je dus als ouder jouw kind eerst online aanmelden voordat je het inschrijft op school. Het aanmeldingssysteem is van toepassing voor alle Lommelse basisscholen, behalve voor School met de Bijbel Den Akker. Ook de scholen voor buitengewoon onderwijs MPI Helix en de Eymardschool kunnen niet meedoen. Wil je je kind inschrijven in één van deze scholen, dan doe je dit rechtstreeks op de school zonder aan te melden.

Reservescholen

Bij de keuze voor een school, kies je zeker twee reservescholen. Het systeem houdt zoveel mogelijk rekening met de eerste keuze, maar het is mogelijk dat bepaalde scholen meer aanmeldingen krijgen dan er vrije plaatsen beschikbaar zijn. Als je schoolkeuzes vastliggen, meld je je kind aan tijdens de aanmeldingsperiode. Er is een aparte periode voor de voorrangsgroep (voor ouders met kinderen die al broertjes of zusjes op dezelfde school hebben en voor kinderen van schoolpersoneel) en eentje voor iedereen.

Op 8 februari start de aanmeldingsperiode voor de voorrangsgroep, die loopt tot en met 18 februari. Van 2 maart tot en met 31 maart loopt de aanmeldingsperiode voor iedereen. “Aanmelden is niet verplicht,” zegt schepen Vanderkrieken. “Maar als je dit niet doet, kan je je kind pas vanaf 29 mei 2020 inschrijven. Let op! Aanmelden en inschrijven is niet hetzelfde. Via de aanmelding krijgt je kind een plaats toegewezen, die pas toegekend wordt na inschrijving.”

Op dinsdag 11 februari wordt er een infomoment gehouden om 14 uur in de trouwzaal van het Huis van de Stad. Twee dagen later volgt er een infomoment om 20 uur in de grote zaal van het Woonzorgcentrum Kapittelhof.