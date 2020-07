Dierenasiel Het Blauwe Kruis wil naast katje Ozzie ook hondje Rieke helpen met geld van inzamelingsactie

Birger Vandael

16 juli 2020

17u40 6 Lommel Het Lommelse dierenasiel Het Blauwe Kruis heeft momenteel een inzamelingsactie lopen voor Ozzie. Het zwaargewonde katje werd begin deze week binnengebracht door iemand die had gezien hoe de kitten uit een rijdende wagen werd gegooid. Het dierenasiel zal het geld gebruiken voor een operatie van 250 euro. “En als het potje overstroomt, is er ook nog een hond die geholpen kan worden”, vertelt asielverantwoordelijke Elke Boeve.

Ozzie heeft bij de val een zware heupbreuk opgelopen. Die kan alleen met een operatie verholpen worden. “Ik kan nog niet zeggen hoeveel geld we precies hebben ingezameld, maar ik denk dat we al aan ons vooropgesteld doel van 250 euro zitten”, geeft Elke aan. “Ozzie heeft sowieso een paar zware weken voor de boeg. Zo zal hij drie weken moeten aansterken alvorens hij de operatie aankan. En dan volgt er nog een periode van revalidatie."

Verzorgd in pleeggezin

Ondertussen wordt Ozzie liefdevol verzorgd door hetzelfde pleeggezin dat vorig jaar Noortje opving. “Noortje was ook een kitten die uit een rijdende auto werd gegooid, met hersenschade tot gevolg. Zij heeft het gehaald en het pleeggezin heeft haar gehouden. Nu ontvangen ze samen Ozzie in huis. Het ziet er dus al bij al goed uit voor hem.”

Hulp voor Rieke

Wat de inzameling betreft blijven alle extraatjes welkom. “Ook als we over de vereiste som zitten, kunnen we het geld nog goed gebruiken. In ons asiel verblijft immers ook de hond Rieke, een Akita-kruising. Zij heeft hoogstwaarschijnlijk een gescheurde kruisband in haar knie. Het is al de tweede hond die dit jaar met die aandoening bij ons verblijft. De eerste hond, Pusat, kon eerder dit jaar gelukkig geopereerd worden met dank aan de gulle bijdrages van onze volgers.”

De kosten voor een dergelijke operatie zijn torenhoog en zullen boven de prijs van 1.000 euro uitstijgen. “We hopen om twee vliegen in één klap te kunnen slaan en ook voor onze lieve Rieke genoeg centjes over te houden.” Wie wil helpen, kan een gift doneren op het rekeningnummer BE21 0018 7750 3203, met als mededeling ‘pootje Ozzie’.