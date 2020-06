Derde Lommelse hondenlosloopzone geopend in Kattenbos Birger Vandael

09 juni 2020

16u33 2 Lommel In het gebied tussen de Zandstraat en het andersvalidenwandelpad in Kattenbos is de derde hondenlosloopzone van Lommel geopend. “Deze is ruim 3,5 hectare groot, volledig omheind en voorzien van twee toegangspoorten”, vertelt burgemeester Bob Nijs (CD&V).

Eerder kreeg Lommel al een hondenlosloopzone aan de Sahara en de Molsekiezel. De derde is er dus eentje van zo'n zeven voetbalvelden groot, in de buurt van de afslag naar de Leyssensmolen. Volgens de burgemeester was er aan het populaire wandelgebied al langer vraag.

Speelplezier op veilige manier

Schepen van Dierenwelzijn Joris Mertens (CD&V) benadrukt dat het speelplezier van de hond hier gegarandeerd is: “En dat op een veilige manier! Heel wat mensen weten immers niet hoe ze met een hond moeten omgaan en zijn er bang voor. Dat geldt ook en vooral voor kinderen.

Mertens benadrukt ook het positieve effect voor de natuur: “Binnen de beschermde omgeving kan een hond ravotten zonder andere mensen en dieren te storen. Elders vindt een hond het geweldig om sporen van vogels, reeën en konijntjes te volgen en vormt hij een bedreiging. Een losloopzone is trouwens geen hondentoilet. Het is nog altijd de bedoeling dat je boodschappen van je hond opruimt. De GAS-boetes voor loslopende honden en hondenpoep kunnen oplopen tot 350 euro.”

Oplossing voor rondslingerend vuil aan Molsekiezel

Goed nieuws is er ook voor bezoekers van de losloopweide aan de Ruwe Heuvelweg aan de Molsekiezel. “Daar is een structurele oplossing voor rondslingerend vuil in het gebied”, zegt schepen Mertens. “De groendienst van de Winning deed afgelopen maanden een grondige opkuis in het gebied én zal er voortaan maandelijks controles uitvoeren om aanwezig glas of scherp materiaal op te ruimen.”

Meer parking aan Molsekiezel

“Daarnaast komt er ook een oplossing voor de beperkte parkeermogelijkheden aan het gebied. De slagboom die er vroeger toegang gaf tot het recyclagepark, wordt verplaatst om zo meer parking te creëren. De werken worden in de loop van volgende week uitgevoerd,” besluit Mertens.