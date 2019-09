Definitief stilstaan- en parkeerverbod aan Boskantstraat na dodelijk incident in verleden BVDH

24 september 2019

20u51 0

Aan beide zijden van de Boskantstraat in Lommel geldt momenteel een stilstaan- en parkeerverbod. Vroeger parkeerden heel wat mensen zich hier wanneer de parking aan De Meerpaal volzet was. Dit tijdelijk politiereglement is nog van kracht tot 15 oktober 2019. “Er zijn in het verleden dingen gebeurd toen hulpdiensten heel moeilijk konden passeren", verwees schepen van Mobiliteit Sophie Loots (CD&V) naar een incident in 2018 toen een man op die locatie was verdronken in een plas. “Het is heel moeilijk om in seizoenen te werken, dus willen we dit reglement definitief van kracht laten gaan.” Er werd begin september wel een uitzondering toegevoegd voor schoolbussen van Fedasil. Deze tijdelijke inrichting zou ook definitief worden. Nadat enkele oppositieraadsleden het moeilijk hadden met de gevolgen voor onder meer de lokale bewoners, verwees burgemeester Bob Nijs (CD&V) nogmaals naar het dodelijk incident. Niemand op de gemeenteraad stemde uiteindelijk tegen, alle oppositiepartijen onthielden zich.