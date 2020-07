De warmste vakantieplek van Vlaanderen met De Buurtpolitie-acteur Henny Seroeyen (37): “Als ik aan het Hageven ga lopen, is dat puur om te genieten”

Lommel

Gelukkig woont Henny in Lommel-Kolonie op wandelafstand van het Hageven. “Wanneer ik over de bruggetjes loop, kom ik helemaal tot rust”, vertelt hij aan ons.

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is . Vandaag volgen we model en acteur Henny Seroeyen (37) in zijn drukke bestaan. De spierbundel moet 174.000 volgers op Instagram bedienen en vertoeft uren in de fitness.