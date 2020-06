De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met actrice Katrien De Ruysscher (41): “In De Watering hoor je enkel de natuur”

Lommel

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag neemt actrice Katrien De Ruysscher (41) ons mee naar haar favoriete plekje in Lommel aan natuurgebied De Watering. “Als je hier stil bent, hoor je geen auto’s of mensen, enkel sprinkhanen en krekels. Dat is vandaag niet meer evident in Vlaanderen”, licht ze toe.