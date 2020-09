De Speling krijgt €69.453,79 voor onderhoudswerken Birger Vandael

01 september 2020

09u12 0

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) brengt bij de start van het nieuwe schooljaar goed nieuws voor Vrije Lagere School - De Speling uit Lommel. De school mag immers rekenen op een toelage van € 69.453,79. Dit geld zal onder meer gebruikt worden voor het plaatsen van screens, het vervangen van de verlichting en het verwijderen van asbest. Vlaanderen investeert in totaal €10 miljoen in 16 scholenbouwprojecten in Limburg. “Leerlingen en leerkrachten keren na een welverdiende zomervakantie weer naar de klas. Meer dan ooit is gebleken dat een veilige en comfortabele schoolinfrastructuur broodnodig is”, zegt Weyts.