De Adelberg op zoek naar talent voor jongerenproductie BVDH

03 december 2019

De Adelberg werkt samen met zes andere Limburgse cultuurcentra en fABULEUS aan de jongerenproductie ‘We Go Places’. Zij zijn momenteel op zoek naar tien Limburgse dansers/bewegers tussen 13 en 21 jaar. Het is mooi meegenomen als zij al danservaring hebben opgedaan, maar dat is niet noodzakelijk. ‘Goesting’, 'engagement’ en ‘energie’ worden wel als sleutelelementen beschreven. Wie graag naar de repetities komt en uiteindelijk mee op tournee wil, kan zich aanbieden bij de auditieworkshop op zondag 2 februari 2020 in CC De Adelberg. Inschrijven kan via www.fabuleus.be/audities.