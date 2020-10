Dakgootoplichters nu ook actief in Lommel?: “Ze zijn netjes en beleefd, maar zijn uit op oude slachtoffers” Birger Vandael

09 oktober 2020

11u14 0 Lommel Een 77-jarige vrouw uit Lommel en haar 87-jarige partner vermoeden dat ze afgelopen woensdag het bezoek kregen van de Nederlandse ‘dakgootoplichter’. Een 77-jarige vrouw uit Lommel en haar 87-jarige partner vermoeden dat ze afgelopen woensdag het bezoek kregen van de Nederlandse ‘dakgootoplichter’. Deze sloegen recent toe bij een 88-jarige bewoonster van de Dordtse wijk Dubbeldam. Nadat de politie waarschuwde voor de bedriegers, hebben ze mogelijk hun actieterrein verlegd. Er werd klacht ingediend bij de lokale politie van Lommel.

In Dordrecht, een stadje gelegen tussen Rotterdam en Breda in Zuid-Holland, werd de bejaarde vrouw voor 2.000 opgelicht. Ze verklaarde dat de bedriegers aanboden om haar dakgoot voor 20 euro schoon te maken. Dat gebeurde niet en tien minuten later waren ze er met het geld van door. Volgens de politie ter plaatse gaat het om twee blanke mannen met een wit busje en betreft het een bedrijf uit ‘s-Hertogenbosch.

Lommelaars waarschuwen

De Lommelse vrouw vermoedt dat zij nu dezelfde figuren over de vloer kreeg. “Om de lokale bevolking te waarschuwen, wil ik mijn verhaal doen. Ik heb ook klacht ingediend bij de politiediensten.” Het voorval vond woensdagmiddag plaats. “Toen ik bij mijn thuis wegreed om boodschappen te gaan doen over de grens in Nederland, zag ik een wit busje staan met daarop ladders. Ik reed voorbij en hoorde hen in het Engels bezig.”

Op dat moment gingen bij de vrouw alle alarmbellen af. “Ik dacht meteen aan een verhaal op de Nederlandse televisie waarbij dergelijke figuren in zo’n busje oudere mensen oplichten. Toen ik een U-bocht maakte met mijn wagen, zag ik dat zij zich verdacht gedroegen. Ik nam mijn telefoon en diende meteen klacht in. Daarom ging hun wagen vlak naast mij wagen staan. Ze maanden aan om mijn raampje te openen, wat ik natuurlijk niet deed. Vervolgens ben ik de boodschappen gaan doen en toen kwam ik de bestelwagen meteen weer tegen. Mogelijk vermoedden ze dat ik de politie had ingelicht en wilden ze de vlucht nemen naar Nederland. Opnieuw deden ze teken om me aan de kant te zetten. Ik rook onraad en ben bij een verzekeringskantoor binnen gewandeld uit bescherming. Toen ik na een kwartier terug buiten kwam, waren de heren verdwenen.

Geen foto van nummerplaat

Toen de zeventig het verhaal vertelde aan haar dochter, klonk dat bekend in de oren. “Ook haar man had ooit zo’n voorval meegemaakt en bij mijn partner klonken de feiten eveneens zeer verdacht. De heren komen altijd wel netjes en beleefd over, maar je kan ze niet vertrouwen. Ik heb helaas geen foto kunnen maken van hun wagen omdat ik schrik had. Het was een wit busje met een gele nummerplaat met daarop zwarte cijfers.”

Vanuit Nederland werd al opgeroepen om de politie in te lichten wanneer je iets verdacht ziet. De Lokale Politie Lommel kan je bereiken via het nummer 011/39 98 99.