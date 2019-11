Cuchara in Lommel heeft tweede Michelin-ster beet Erik De Troyer

18 november 2019

13u58 0

Zopas kreeg restaurant Cuchara in Lommel een tweede Michelin-ster toegewezen. Chef-kok Jan Tournier kreeg die prijs zopas tijdens de jaarlijkse uitreiking van de sterren in Flanders Expo in Gent. De chef kon zijn oren nauwelijks geloven toen hij de prijs won. Zijn geheim: “Ik zorg dat het altijd superlekker is, maar ik eet ook bij mezelf. Dikwijls proef ik het hele menu. Ik laat mijn team dan voor mij koken. Zo kijk ik als buitenstaander naar mijn eigen menu en weet ik wat ik moet behouden en wat niet”, zegt hij. Cuchara is de enige nieuwkomer met twee sterren dit jaar.