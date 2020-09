Croonen Lommel en Chiel Koonings nemen een sterke start





Guido Gielen

06 september 2020

17u56 0 Lommel In de poule van de Beker van België won Croonen Lommel vlot (100-86) van Bavi Vilvoorde. Een glansrol was weggelegd voor de nieuwe point-guard Chiel Koonings (30) die als orgelpunt de century op de valreep kon plaatsen.

Na het opstappen bij Limburg United B bleef je bijna één jaar aan de zijlijn. Blij met je overgang naar Croonen Lommel ?

“Superblij. Je weet het gestopte Cuva Houthalen was een groot stuk van mijn leven. Na het opstappen bij Limburg United B ben ik wel niet blijven stilzitten. Integendeel, ik ging op mijn ééntje extra trainen en gelukkig kreeg ik de kans om te mogen meetrainen bij Stevoort en Willebroek, het team van mijn ex-coach Dirk D’Haese. Zo kon ik mijn conditie op peil houden en toen Croonen Lommel kwam aankloppen hadden we snel een akkoord. Hier spelen enkele ex-ploegmaats en zelfs met coach Ronnie Mc Collum speelde ik nog samen bij Cuva Houthalen en werd de Amerikaanse-Houthalenaar even later er ook nog mijn coach. Bovendien is Lommel een familieclub en werd ik hier door iedereen uitstekend opgevangen. Meteen voelde ik mij hier thuis en ondanks ik op 1 september 30 jaar werd barst ik nog steeds van de ambities.”

Wat zijn de ambities van dit Lommel en Chiel Koonings ?

“Voor mijzelf wil ik zo snel mogelijk mijn stempel kunnen drukken. Ik krijg een zware opdracht om mijn voorganger Martijn Hendrix zo goed mogelijk te vervangen. De aanpassing liep vlot, maar zoals elk seizoen is het in de eerste weken toch nog wat zoeken en zijn er werkpunten. Gelukkig hebben we onze start niet gemist. De eerste oefenpot verleden week bij het Nederlandse Weert werd vlot gewonnen. Thuis tegen Bavi Vilvoorde een ploeg die een afdeling lager dan ons speelt ging iedereen er vanuit dat we vlot gingen winnen. Na een uitstekende eerste helft (rust 43-26) gebeurde dat ook, maar in de tweede helft lieten we de teugels wat losser, maar de zege kwam nooit in gevaar. De youngsters kregen ook hun kans en kadet Jules Bouts scoorde zijn eerste punten bij de hoofdmacht. Onze ambities in dit bekerverhaal is trachten opnieuw te kunnen doorstoten met een ontmoeting tegen een eersteklasser. Vorig seizoen kregen ze hier Oostende over de vloer en dat is altijd leuk voor de club, supporters en spelers. Een hele belevenis voor de jonge kerels en toch wedstrijden waar wij ook nog iets kunnen uitleren. In Top Division 1 is het halen van de play-offs een must. We hebben hier in Lommel voldoende kwaliteit en ervaring daarvoor. We moeten in mijn ogen zelfs wat hoger durven mikken. Onze start niet missen is de boodschap en dan mag dit Lommel meedingen voor een plaats bij de beste vier”, besluit Houthalenaar Koonings die samen met zijn vriendin aan het bouwen is in Zolder.