Crèmelien serveert het op één na favoriete ijsje van Limburg: “We hebben de stiel in Italië geleerd” Birger Vandael

15 juli 2019

11u36 0 Lommel In onze poll voor het beste ijsje van de provincie eindigde het Lommelse Crèmelien op de tweede plaats. Een mooi resultaat voor de zaak van Martijn Cox (32) en Carolien Berkmans (29), die nog maar vijf jaar bestaat. “We zijn begonnen in de garage hier langs, maar moesten al snel uitbreiden omdat we wel wat extra plaats konden gebruiken”, vertelt het koppel.

Martijn en Carolien deelden als jonge twintigers de hobby om samen ijsjes te gaan eten. “Op een bepaald moment dachten we om zelf iets op te starten. We zijn toen naar de Gelato University van Bologna getrokken om een diploma van ijsbereider te behalen. De Italianen leerden ons in twee weken tijd om op ambachtelijke wijze en met verse producten ijsjes te maken. In een uitbreiding kon je nog meer leren over ijstaarten en andere ‘speciallekes’. Met een diploma keerden we terug naar Lommel en zetten we een toonbank in onze garage. Crèmelien was geboren.”

Dankzij de warme zomer van 2014 was de zaak meteen goed vertrokken. “We hadden meteen heel wat klanten en al snel werd de zaak te klein voor onze machines en de klanten”, vertelt Martijn. Hij besloot om fulltime in de zaak te gaan staan en ook Carolien liet haar job als vertaler links liggen. Het koppel investeerde in de grond naast hun oorspronkelijke zaak en Crèmelien kreeg een moderne nieuwbouw met terras. In de winter vind je er diverse koffies en lekkernijen, in de zomer ijsjes in 31 verschillende smaken. Tot twaalf jobstudenten werken mee aan het succes van Crèmelien.

Fruitsmaken

Volgens Carolien waarderen de klanten vooral de manier waarop de ijsjes bij hen worden gemaakt. “We werken echt met verse producten en voegen niet te veel extra stoffen toe. Dat maakt dat bananenijs bij ons dus niet geel oogt, wel grijsachtig. De ijs van groene appels is bijvoorbeeld een hele klus om te maken, dus die smaak hebben we niet altijd in voorraad. Door onze Italiaanse manier van werken doen de fruitsmaken het wel erg goed. Al is Kinder Bueno misschien nog net iets populairder.”

Bij Crèmelien komen klanten van alle leeftijden. Toch valt op hoeveel fietsers er stoppen. Regelmatig zitten daar (semi-)professionele wielrenners bij. Niet toevallig, want de zaak is vlot bereikbaar en Martijn zelf groeide op in een wielerfamilie en reed jarenlang in competitie. Zijn achternaam doet in Noord-Limburg overigens meteen denken aan ijs. “Klopt, de uitbater van de Eindhove is de neef van mijn vader en ook de zaakvoerders van het Franciscushof zijn verre familie.” Carolien weet dat het in de genen zit: “Ons zoontje heeft de smaak nu ook al te pakken”, glimlacht ze.

Ouderwetse ijskar

Op termijn droomt het koppel van een ouderwetse ‘ijskar’ in een modern jasje. “Dat is een idee dat al eventjes speelt”, glimlacht Martijn mysterieus. “Maar laat ons eerst maar eens verder doen zoals we nu bezig zijn. We zijn elk jaar een beetje gegroeid en we willen onze klanten blijven verwennen.”

Crèmelien ligt aan Kattenbos 81 en is van dinsdag tot en met zondag geopend van 13 tot 21 uur.