Coronacrisis zorgt voor recordcijfers: dienstencentrum ’t Trefpunt verdeelt meer dan 1.000 maaltijden Birger Vandael

08 mei 2020

10u56 0 Lommel Het lokaal dienstencentrum ’t Trefpunt uit Lommel verdeelde de afgelopen weken tot 1.057 versbereide maaltijden. Nooit eerder was de maaltijdbedeling zo succesvol. “Dit is een mooie aanvulling op de initiatieven die we al nemen om in contact te blijven met onze senioren. Denk aan de telefoontjes, de huisbezoeken aan de 75-plussers en de Lommel Helpt-lijn”, vertelt burgemeester Bob Nijs (CD&V).

“Voor de coronacrisis bereikten we 696 senioren met onze maaltijden,” zegt Nancy Bleys (CD&V), schepen van lokaal sociaal beleid. “Zij kwamen ’s middags eten in de cafetaria’s van woonzorgcentrum Hoevezavel of Kapittelhof, of kregen de maaltijden aan huis geleverd. Dat aantal is nu met 52% gestegen. Een indrukwekkend cijfer. Chapeau voor onze diensten om deze stijging op zo’n korte tijd te kunnen verwerken.”

Geen boodschappen

Volgens Lutgarde Lambrechts van het dienstencentrum is het succes te verklaren door het aantal de grote groep senioren die geen boodschappen meer (durven) doen. Andere klanten geven aan dat ze tijdens de week en vooral in het weekend bij hun kinderen gingen eten en dit nu in de coronatijd niet meer doen.”

Gezellig samen eten in de cafetaria mag even niet volgens de huidige richtlijnen. Dus kunnen de mensen kiezen voor thuisbezorging of ze kunnen de maaltijd – conform de maatregelen - afhalen in de cafetaria van Kapittelhof. “Door het bedelen van de maaltijden blijft het dienstencentrum ook in contact met hun klanten, zodat ze kunnen polsen hoe het met hen gaat,” zegt burgemeester Nijs. doen.”

Mensen kunnen zich nog altijd aanmelden voor de maaltijdbedeling via ‘t Trefpunt, tel. 011 397 102 of dienstencentrum@zorggroeplommel.be. Een maaltijd (soep, hoofdgerecht en nagerecht) kost 6,5 euro.