City Football Group biedt lokale ondersteuning aan Sint-Vincentius Birger Vandael

18 juni 2020

12u10 0 Lommel Deze week lanceerde City Football Group (CFG) de campagne ‘Cityzens Giving for Recovery’. Het komende jaar zal de eigenaar van negen voetbalclubs ter wereld, waarbij het grote Manchester City van Kevin De Bruyne, overal zorgen voor lokale steun. In Lommel viel de keuze op de Sint-Vincentiusvereniging.

Sinds dit voorjaar behoort ook Lommel SK tot CFG. De afgelopen drie maanden heeft de groep meer dan 111.200 euro uitgegeven aan donaties, goederensteun en de ter beschikkingstelling van zijn faciliteiten in de strijd tegen het coronavirus. Ditzelfde bedrag zal nogmaals worden ingezet om een positief verschil te maken voor het wereldwijde herstel van onze gemeenschappen. Dat komt dus ook Sint-Vincentius ten goede. Deze vereniging ondersteunt maandelijks meer dan 10.000 Limburgers waaronder 3.000 kinderen. CFG en Lommel SK willen de gehele community aansporen om een steentje bij te dragen.

Vrijwilligerswerk

De groep zal ook elke medewerker binnen zijn netwerk de kans geven om een dag als vrijwilliger te werken, waardoor er duizenden uren aan vrijwilligerswerk zullen worden verzameld. Fans kunnen eveneens een bijdrage leveren, door te doneren aan de verschillende projecten of door zelf een fondsenwerving op te starten of door ideëen aan te leveren die de gemeenschap terug op de been helpen, die CFG mogelijks kan steunen.

Kevin De Bruyne speelde woensdagavond met zijn team al met het opschrift ‘Cityzens Giving for Recovery’. Hij was goed voor één doelpunt in een comfortabele 3-0-overwinning tegen Arsenal.