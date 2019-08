CC De Adelberg wil leerlingen met schoolprogramma tot nadenken zetten BVDH

30 augustus 2019

09u28 0 Lommel Cultuurcentrum De Adelberg heeft het schoolprogramma voor 19-20 bekend gemaakt. Met theater wil het leerlingen de kans bieden om hun blik op de wereld en anderen te verruimen en hen laten kennismaken met maatschappelijke onderwerpen die hen tot nadenken zetten.

Het aanbod werd met de hulp van nieuwe programmator Bo Moelans zorgvuldig samengesteld met oog voor de leefwereld en interesse van de kinderen en de jongeren. Op de kalender staan o.a. MT De Kolonie, Salibonani, 4hoog, Theater Gnaffel, Theater Tieret, FroeFroe, De Mannschaft, Beumer & Dorst, Danstheaer AYA, Mich Walschaerts & Ineke Nijssen en véél meer… Het volledige schoolprogramma 19-20 kan je raadplegen op de website www.ccdeadelberg.be.

Verbouwingswerken

Tijdens het schooljaar 19-20 vinden verbouwingswerken plaats in de foyer van het cultuurcentrum. Om het comfort voor de leerlingen en artiesten te garanderen is aan de achterzijde van het gebouw een pop-upfoyer opgetrokken om bezoekers van de schouwburg op een aangename manier te kunnen ontvangen. Verder zullen ook enkele schoolproducties op locatie worden ingericht o.a. in het Raadhuis op het Marktplein.