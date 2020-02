Carnavalsstoet in Riemst gaat door maar Lommel, Lanaken, Tongeren, Pelt, Eisden, Lummen en Zonhoven stellen stoet uit omwille van storm Dirk Selis

22 februari 2020

21u57 2 Lommel “De stoet mag doorgaan in Riemst, maar carnavalisten mogen niet bovenop de wagens gaan staan”, zegt de burgemeester van Riemst, Mark Vos. In de rest van Limburg worden de stoeten wegens de slechte weersvoorspellingen afgelast en uitgesteld. Het KMI vaardigt ondertussen code geel uit met windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur.

Het carnavalsgebeuren zal zich verplaatsen naar de binnenstad. “Morgen van 10u tot 12.30u zijn er boterhammen met spek te verkrijgen en zal er een dj aanwezig zijn bij café Melchior. Dus allen welkom zodat we er toch een knotsgekke carnaval van kunnen maken”, zegt Alosya Vandenberk van Carnaval Lommel. Ook het jaarlijks bal in de Harmonie ging gewoon door. Op 7 maart wagen we een nieuwe poging om de stoet te laten doorgaan.”

Paaszondag

Ook in Eisden, deelgemeente van Maasmechelen, wordt de stoet uitgesteld. “In samenspraak met de burgemeester, gemeentelijke diensten, brandweer, politie is de beslissing genomen om de stoet van zondag af te gelasten en te verplaatsen naar Paaszondag 12 april 2020", klonk het daar. “We zullen toch onze carnaval vieren in de café’s in Eisden-dorp vanaf 14.00u.”

Raod van Laon tot Aoke

Burgemeester Marino Keulen (Open Vld) van Lanaken stelt de stoet in Lanaken uit. “De stoet van vandaag in Lanaken wordt afgelast wegens de weersomstandigheden. Dit is beslist in het overleg van de veiligheidscel van de gemeente Lanaken samen met de Raod van Laon tot Aoke. Als vermoedelijke datum wordt zondag 5 april 2020 naar voren geschoven. Deze datum zal later nog finaal bevestigd worden. De stoeten in Rekem (morgen) en Smeermaas (overmorgen) gaan tot nader order gewoon door.” Hetzelfde verhaal in Tongeren. Daar stelt ook waarnemend burgemeester An Christiaens (CD&V) de stoet uit wegens de voorjaarsstorm. “Maar zak gerust af naar Tongeren, geen stoet betekent niet dat er geen carnaval gevierd wordt in de eerste stad van het land.”

Lichtstoet

Ook in Pelt hetzelfde liedje. “Na overleg met de veiligheidsdiensten werd beslist om de lichtstoet van vanavond af te gelasten wegens het aangekondigde stormweer”, zegt burgemeester Frank Smeets (CD&V). “Spijtig, maar de veiligheid van carnavalvierders en toeschouwers komt op de eerste plaats. Niet getreurd: samen met De Gezellen Van Taxandria werd beslist om de lichtstoet te laten plaatsvinden op zaterdag 29 februari om 19.33 uur. Ook de festiviteiten in de tent op het Kerkplein verschuiven naar 29 februari.Het kindercarnaval van maandagnamiddag gaat wel door.” In Zonhoven houden ook de Zonneridders het voor bekeken en wordt de stoet tot een niet nader bepaalde datum uitgesteld.