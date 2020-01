Bushalte wordt verschoven: oplossing voor ophef rond bushalte asielcentrum Parelstrand EWH

26 januari 2020

18u24 0 Lommel Er is een oplossing voor de problemen met de bushalte voor het asielcentrum Parelstrand in Lommel, dat meldt m inister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters (Open VLD). De bushalte wordt verschoven om op die manier de rust in de buurt opnieuw te garanderen.

De bushalte in de Fabrieksstraat, vlakbij het asielzoekerscentrum Parelstrand, werd vooral ‘s morgens gebruikt door tientallen asielzoekers om naar naar school te gaan. De situatie zorgde volgens buurtbewoners voor onveiligheid omdat veel personen zich op de straat en op het fietspad begaven. Inmiddels werd beslist de bushalte te verschuiven naar een braakliggend perceel verderop.

Minister van mobiliteit Lydia Peeters is blij dat het overleg met De Lijn en de Stad Lommel voor een snelle oplossing heeft gezorgd. : “Vanaf maandag 3 februari gaan we de bushalte van de Grote Barrier in de Lommelse Fabrieksstraat verplaatsen naar de Sint-Thomasstraat", aldus Peeters. “De halte aan de Fabrieksstraat had immers niet de capaciteit om de grote groep van asielzoekers én studenten op te vangen.”

Bijkomend is er nog een tweede oplossing uitgewerkt door De Lijn zodat de overlast al vanaf maandag tot een minimum wordt herleid. “Vanaf maandag 27 januari worden op de twee ochtendritten van lijn 84 een gelede bus ingezet. Deze bus met extra capaciteit zorgt ervoor dat de gebruikers niet alleen aan de halte, maar ook op de bus meer ruimte hebben", zegt Peeters. Tot slot geeft de minister nog aan dat ze samen met het stadsbestuur van Lommel zal nagaan of ook een overdekte bushalte kan geplaatst worden op de gewijzigde locatie ter hoogte van de Thomasstraat.