Bruisend Lommel lanceert café- en restaurantbon Birger Vandael

11 juni 2020

14u34 0 Lommel De Lommelse handelaarsvereniging Bruisend Lommel lanceert een café- en restaurantbon. Hiermee wil men de lokale horeca steunen. De bonnen krijgen bovendien een belangrijke rol tijdens de online en offline wedstrijden die op poten zullen worden gezet.

De cafébon zal ter waarde van 10 euro zijn, de restaurantbon ter waarde van 30 euro. Bij de verschillende wedstrijden kan je deze bonnen verzilveren door bijvoorbeeld je profielkader op Facebook aan te passen. Ook de actie waarbij je dagelijks je aankoopwaarde in een Lommelse winkel kan terugwinnen, zal worden verlengd. In mei namen er 2.290 deelnemers deel aan dit initiatief en kon er 2.490 euro worden terugverdiend.

“Gezelligheid op terrassen”

“Nu de horeca terug open is, zijn we blij om hiervoor ook enkele passende acties te organiseren”, zegt voorzitter van Bruisend Lommel Ivo Van Genechten. “We starten maandag met twee acties waarbij klanten op een heel gemakkelijke manier een cafébon of restaurantbon in de wacht kunnen slepen. Zo hopen we dat de terrassen en zaken in Lommel weer op een veilige manier gezelligheid brengen voor jong en oud.”