Brandweer blust bosbrand in Lommel: “Zeer intensief om te blussen met deze temperaturen” MMM

10 augustus 2020

18u49 2 Lommel In Lommel op de grens met Leopoldsburg woedt vanavond een bosbrand. De brandweer is al even aan het werk, maar het vuur is intussen onder controle.

De brandweer bestrijdt een bosbrand in Gelderhorsten bij Lommel. De rookpluim was van zeer ver zichtbaar. “Mijd de omgeving en geef de hulpdiensten alle nodige ruimte”, klinkt het. “De rook kan mogelijk hinder veroorzaken in de omgeving Lommel-Kerkhoven en Leopoldsburg.”

Door de hoge temperaturen is de bestrijding veeleisend voor de brandweer. Er wordt momenteel voor aflossing gezorgd vanuit de posten Leopoldsburg en Bree. Ook de aangrenzende brandweerzones wordt om versterking gevraagd.