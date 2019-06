Brand aan zonnepanelen op Philips-site MMM

02 juni 2019

16u18 0 Lommel De brandweer is zondagnamiddag moeten uitrukken naar de Philips-site in Lommel. Voorbijgangers zagen een rookpluim opstijgen aan het dak van een leegstand pand.

De brand bleek ontstaan aan één van de panelen. De rook was vooral zichtbaar vanaf de Balendijk. Hoe het vuur kon uitbreken is niet geweten. Tien tot vijftien zonnepanelen raakten beschadigd. Brandweer Noord-Limburg kwam ter plaatse, maar had even tijd nodig om op het dak ter geraken. Daarna was het vuur snel onder controle.