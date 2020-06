Bpost vraagt 274.000 euro van vier plofkrakers en Lommelse ex-schepen Birger Vandael

12 juni 2020

17u14 1 Lommel Bpost stelt zich in het proces rond de plofkraken in Lommel en Kinrooi burgerlijke partij voor een bedrag van 274.334 euro. Vier plofkrakers en de Lommelse ex-schepen Anick Berghmans krijgen op 22 juli te horen welk bedrag ze precies dienen te betalen.

In het najaar van 2019 werden in het dossier drie Nederlanders veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 8 jaar. De twee hoofdvogels werden niet alleen veroordeeld voor de feiten in Lommel, maar ook voor die in Kinrooi. De voortvluchtige P.H. (54) werd bij verstek veroordeeld tot 5 jaar, zijn onmiddellijke aanhouding werd bevolen. Hij was het die bij de plofkraak in Lommel aan Berghmans vroeg om een auto onder een zeil in haar schuur te verbergen. Berghmans kreeg als vijfde betrokkene voor haar rol een celstraf van 30 maanden, waarvan 24 maanden met uitstel. Ze werd ook voor zeven jaar uit de rechten ontzet.

Bpost stelt zich burgerlijke partij voor een bedrag van 274.334 euro. Daar zou nog 2.500 euro morele schadevergoeding en 8.400 euro rechtsplegingsvergoeding bijkomen.