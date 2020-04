Boring van 200 meter diep voor kunstproject ‘Groene Parels’ gaat dinsdag van start Birger Vandael

20 april 2020

12u55 0 Lommel Op dinsdag start de boring voor het kunstproject ‘Groene Parels’. Een kraan van 11 meter hoog zal tot 200 meter diep in de grond boren, op zoek naar de verschillende zandlagen. “En aangezien we nog altijd in ons kot moeten blijven, maar de mensen toch willen betrekken in dit kunstproject, zijn de werken live te volgen via www.lommel.be/groeneparels,” zegt burgemeester Bob Nijs (CD&V).

In het centrum van Lommel zullen de parken door middel van lijnen visueel met elkaar verbonden worden. De zandstalen worden verwerkt in de vorm van 1.000 driehoekige tegels. Die worden gebruikt om de lijn te vormen die de zandlagen op ware grootte volgt. Het zand dat zich op een diepte van 100 meter bevindt, zal zich binnen de lijn dus ook op een lengte van 100 meter bevinden. Met dit kunstproject wordt er extra beleving in het centrum gecreëerd.

“Elk deel van de lijn begint aan de centrale as van het parcours: het Dorp en het verlengde daarvan, de Kerkstraat. Van daaruit gaat de lijn in de richting van de groene ruimtes. Om het geheel te versterken en groener te maken komen er, als aanvulling op de lijn, meerdere sculpturale elementen met beplanting, zegt schepen van Openbare Werken Sophie Loots (CD&V).

Blijvende herinnering

“De plek van de boring krijgt trouwens een blijvende herinnering,” zegt schepen van Cultuur Peter Vanderkrieken (CD&V). “Er komt een cirkelvormige siliciumschijf van 20 centimeter diameter zodat hier nog een zichtbaar spoor van bestaat na het uitvoeringsproces.” De boringswerken lopen de hele week.