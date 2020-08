Boodschap lijkt begrepen: geen zwemmers meer aan Lommelse Sahara Birger Vandael

06 augustus 2020

Toen de stad Lommel aankondigde het strand van de Sahara af te sluiten voor zwemmers, waren er aanvankelijk nog een aantal mensen die besloten toch hun kans te wagen. Dat leidde afgelopen weekend tot vele GAS-boetes. Inmiddels lijkt de boodschap te zijn begrepen. Woensdag in de late namiddag was er nauwelijks nog een bezoeker te bespeuren in het warme zand. Enkele jeugdbewegingen, fietsers en wandelaars kwamen wel nog in de buurt, maar hielden zich netjes aan de maatregelen. “Het lijkt wel alsof ze hier een veldritparcours hebben aangelegd”, klonk het bij een grappende wielertoerist.