Bloemrijke graslanden in Kattenbos geven zeldzame vlinders meer kansen Birger Vandael

13 oktober 2020

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan) Lommel In het Lommelse Kattenbos, een wijk gelegen tussen twee waardevolle bossen, moeten bloemrijke graslanden zeldzame vlinders en andere insecten aantrekken. “We willen van Kattenbos de groenste en kleurigste buurt van Lommel maken. Daarom krijgen zeven verschillende locaties in de wijk een opvallende facelift”, vertelt schepen van Natuur Joris Mertens (CD&V).

Lommel en Natuurpunt krijgen bij het project de steun van provincie Limburg. “Graslanden die nu als gazon worden beheerd, worden voorzien van een kleurrijke mix van inheemse vaste planten, biologische bloembollen en bloemenmengsel”, stelt Mertens. Met deze werken ontstaat er extra leefgebied en kunnen vlinders en insecten zich beter verplaatsen tussen omliggende natuurgebieden.

Biodiversiteit

“Zo willen we de biodiversiteit vergroten en vlinders en bijen nog meer kansen geven.” Het inzaaien van de graslanden en het periodiek maaien moet onder meer de overlevingskansen voor de zeldzame veldparelmoervlinder, heivlinder, kommavlinder en bruine eikenpage vergroten.

Ook de inwoners worden betrokken bij het project. Zo is er een samenwerking met de lokale basisschool De Schommel en Eymardschool. De leerlingen krijgen er extra lessen over de plaatselijke biodiversiteit en worden betrokken in de monitoring van de insecten in hun wijk. Ook op de speelplaatsen worden bloemrijke grasvelden aangelegd.

Subsidieaanvraag

Volgens gedeputeerde voor Natuur Bert Lambrechts is het broodnodig dat er wordt gefocust op het verbinden van natuurgebieden. “Anders kunnen dier- en plantensoorten zich moeilijk verplaatsen. Daarom moedigen we natuurorganisaties en gemeentes aan om de volgende jaren een subsidieaanvraag te doen voor dergelijke projecten.