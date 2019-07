Blauwalg in kanaal Bocholt-Herentals BVDH

26 juli 2019

15u37 0

In het kanaal Bocholt-Herentals en het Kanaal van Beverlo is er blauwalg waargenomen. Dit is een gevaarlijke bacterie voor mens en dier. Voorlopig is er nog een uitsluitsel of het de toxische variant is, maar je vermijdt het kanaal best voor recreatieve activiteiten zoals kajakken en vissen. Zwemmen in het kanaal is sowieso verboden. De stad Lommel vraagt om ook voorzichtig te zijn in andere open waters zoals in De Sahara. Blauwalg kan zich immers gemakkelijk verplaatsen. Via de site van de Vlaamse Waterweg blijf je op de hoogte van het nieuws inzake blauwalg. Momenteel zijn er nog geen plaatsen in Limburg die hier staan vermeld.