Barbara Dex en Stoomboot centrale gasten op Parkconcert BVDH

29 juli 2019

14u08 3

Op het volgende Parkconcert in Lommel zijn Barbara Dex en Stoomboot de centrale gasten. De voormalige Belgische inzending op het Eurovisiesongfestival Dex treedt op met de broers Deruytter. Stoomboot is dan weer de artiestennaam van Niels Boutsen. De nog altijd maar 27-jarige singer-songwriter staat bekend om zijn Nederlandstalige nummers. Het parkconcert vindt plaats in het Burgemeesterspark van 20 tot 23 uur. Het eerste gedeelte is voor Stoomboot, vanaf 21.30 nemen Dex & Deruytters over. De toegang is volledig gratis.