Auto-inbraken in Lommel in stijgende lijn Birger Vandael

05 augustus 2020

17u27 0

Het aantal auto-inbraken in Lommel is de voorbije maand fiks gestegen. Dat meldt de lokale politie van Lommel. “Afgelopen weekend kwamen bij ons nog enkele meldingen binnen betreffende wagens aan de parking van de Lossing, de Soeverein de Molen in Kattenbos en de Duitse militaire begraafplaats.” De politie vraagt met drang om de wagen goed te sluiten, ook al is het maar voor even. Je mag ook niet vergeten het raampje terug dicht te doen. Voorts neem je waardevolle voorwerpen best mee uit de wagen.