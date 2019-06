Asielzoekers nog tot einde van het jaar aan Parelstrand, burgemeester hekelt beslissing Fedasil “Onbegrijpelijk! We staan met onze rug tegen de muur!” Birger Vandael

17 juni 2019

15u45 18 Lommel Fedasil verlengt opnieuw de opvangperiode voor asielzoekers aan het Parelstrand in Lommel. Normaal zouden zij tot eind augustus in Lommel verblijven, maar tegen alle afspraken in wordt de periode verlengd tot het einde van het jaar. Burgemeester Bob Nijs (CD&V) reageert zwaar ontgoocheld. “We staan met de rug tegen de muur”, zucht hij.

Het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers benadrukt dat de stad geen enkele invloed heeft op het komen en gaan van een asielcentrum en dat het ondertussen blijft zoeken naar alternatieven voor Parelstrand. De ambitie blijft om het park zo snel mogelijk te sluiten. Indien mogelijk zelfs voor december 2019. Op het centrum verblijven momenteel een kleine 800 asielzoekers. Vooral gezinnen met kinderen – die allemaal naar school gaan – en kwetsbare personen.

Onbegrip

Nijs vindt het “onbegrijpelijk” dat de stad geen inspraak heeft. “Fedasil komt de afspraken opnieuw niet na. En ja, wij willen er het beste van maken, maar begrijpen ook dat het voor de buurtbewoners verre van evident is om dit nieuws opnieuw te verwerken. Wij blijven praten met Fedasil om een aantal zaken aan te passen om de overlast tot een minimum te beperken. Wel zijn we trots op de vele vrijwilligers die actief zijn in het centrum en hopen dat zij zich ook de komende maanden willen blijven inzetten.”

Het verhaal van asielzoekers aan het Parelstrand is inmiddels aan het zoveelste hoofdstuk toe. In december 2018 liet minister van Asiel en Migratie De Block (Open Vld) weten dat er extra plaatsen werden gezocht voor asielzoekers om de kerstperiode te overbruggen. Het Parelstrand werd genoemd als locatie en dat werd even later bevestigd. De komst van de eerste bussen ging gepaard met een actie van Vlaams Belang en Voorpost.

Verlengde periode en haatdragende boodschappen

De opvangperiode zou aanvankelijk tot 31 maart lopen, maar eind februari werd bekend gemaakt dat de asielzoekers tot 31 augustus zouden blijven. Op dat moment was sprake van een uiterste datum, mogelijk zou de periode al eerder ten einde lopen. Vervolgens kwam het nieuws naar buiten dat omwille van verhoogde criminaliteit acht personen waren weggestuurd op het Parelstrand. Sindsdien was de situatie wel beter onder controle. In het voorjaar werden haatdragende boodschappen met betrekking tot de asielzoekers verspreid. Onder meer Thuis-actrice Katrien De Ruysscher sprong in de bres om de vluchtelingen te steunen. In mei kwam ten slotte het gerucht dat het Parelstrand een permanent asielcentrum zou worden. Dat werd door alle partijen ontkend, maar de boodschap dat op 31 augustus het centrum zou sluiten, bleek dus niet te kloppen.

De stad volgt de situatie samen met Fedasil, de lokale politie en de stadsdiensten nauw op. Voor de meest recente stand van zaken kan je terecht op www.lommel.be/parelstrand.