Artistieke filmreeks De Adelberg start met ‘Las Herederas’ BVDH

10 september 2019

Ook dit seizoen pakt cultuurcentrum De Adelberg uit met een mooie filmreeks waarbij het artistieke en de maatschappelijke relevantie primeren. Het programma start op donderdag 26 september met de vertoning van ‘Las Herederas’, een ingetogen en mild komische prent over een persoonlijke revolutie. De Paraguayaanse film leverde hoofdactrice Ana Brun een Zilveren Beer op. Later dit najaar brengt De Adelberg bijna elke donderdag een hele variëteit aan films: van de politieke IJslandse komedie ‘Woman at War’ tot het Colombiaans misdaaddrama ‘Pájaros de verano’. Het volledige aanbod is te vinden via www.ccdeadelberg.be. De meerwaardezoeker krijgt bovendien telkens een woordje uitleg en betaalt telkens 5 euro. Wie vier filmbezoeken onderneemt, krijgt via een filmpas een vijfde filmticket gratis.