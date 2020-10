Arno Verschueren (Lommel SK): “Ontgoocheld maar zeker niet wanhopig” Luc Dujourie

04 oktober 2020

21u29 0 Lommel Lommel SK beleefde een pijnlijk middagje op het veld van Union. De titelfavorieten walsten na rust over de noord-Limburgers, Arno Verschueren (23) kon alleen maar vast stellen dat er nog werk aan de winkel is. Al klinkt de ranke middenvelder verre van wanhopig.

“Weet je wat het is? We waren er op gebrand iets recht te zetten na het mindere vertoon van afgelopen week tegen Deinze. Maar wat bleek? We maakten weer dezelfde fouten, trapten in dezelfde vallen en dan kan je alleen maar ontgoocheld zijn.”

Bij rust liet niets de uiteindelijke vier-twee voorspellen. Wat gebeurde er?

“Klopt. We stonden op voorspong (nvdr 1-2) maar het volgende kwartier vergooiden we zelf onze kansen op een mooi resultaat. Natuurlijk kan men zich niets permitteren tegen een sterk en ervaren ploeg als Union en wordt elk slippertje meteen afgestraft. Vreemd hoor omdat ik er tijdens de week nog stond van te kijken hoe gretig en pittig er werd gewerkt op training. Iedereen wil beter worden, niemand wil onder doen voor de anderen. Uiteindelijk is het zo dat hard werk altijd wordt beloond, alleen duurt het wat langer dan de supporters dat graag zien.”

Ook jij hebt het over die uitgestelde voorbereidingsperiode? En wat met die andermaal vertimmerde defensie?

“Over dat soort keuzes kan ik je niets vertellen, daar moet je voor bij onze trainer zijn. Ik weet wel dat iedereen in onze spelersgroep er graag bij is en dat zoiets goed te merken is op training. Iedereen zet zijn beste beentje voor en dat stuwt het niveau omhoog. Wat het andere betreft kan ik alleen maar herhalen dat deze club op een korte periode een enorme transformatie moet doormaken. Denk maar aan de nieuwe structuur van de club, heel wat nieuwe spelers, jongens uit andere hoeken van de wereld, een nieuw spelpatroon. Dat de competitie inderdaad gewoon door loopt vertelt ons dat we ook resultaten moeten pakken, al is dat nog niet evident. Op naar een overgangsseizoen? Misschien, maar dan blijft die top-vier toch een realistische ambitie. Het is echter nog veel te vroeg voor dat soort voorspellingen…op een keer zie ik onze trein op gang komen en dan is alles mogelijk.”