Arno Verschueren gelooft in Lommels verhaal Luc Dujourie

15 september 2020

08u38 0 Lommel Waarom kiest een prominent en populair speler in het tussenseizoen voor een andere club? Een pertinente vraag voor Arno Verschueren. De 23-jarige middenvelder uit Turnhout ruilde het Nederlandse NAC Breda voor Lommel SK en heeft het blijkbaar naar zijn zin aan de Gestelsedijk.

“Dat er eindelijk terug supporters worden toegelaten tot het stadion, het maakt een heel verschil. Ook op momenten dat het wat minder loopt of iedereen op het tandvlees zit blijven ze achter je staan en sleuren ze mee een resultaat over de streep…dat bleek afgelopen vrijdag nog.”

Of waarom de ontlading zo groot was en jullie haast in de tribune gingen vieren? Of was dat speeldag drie al een symptoom van grote druk?

“Ja en nee. Wat jij zag was pure blijdschap, zeker als je in blessuretijd alsnog een overwinning pakt. Het stond twee-twee en finaal kan je dat puntje gaan verdedigen. Maar nee, we kozen voor het andere en zijn rotsvast blijven geloven in een eerste overwinning van het seizoen. Is dat druk? Ja, diegene die elke sportman naar een overwinning drijft. Maar dat is niet wat jij bedoelt zeker?”

Ik heb het ook over de ambities die sinds kort achter deze club schuilen.

“Lommel ondergaat sinds kort een metamorfose, een evolutie die een heleboel aanpassingen, nieuwe mensen en veranderingen met zich mee brengt. Ja, het begint met een visie en -laat ons niet flauw doen- ook een budget die de club naar een volgend stadium zullen leiden. Dat heet een project, maar het is een verhaal waar ik ook rotsvast in geloof. Kijk maar naar die prachtige, volledig vernieuwde velden waar we sinds kort op spelen. De jongens die hier al langer rond lopen vertellen me ook hoe de volledige omkadering is aangepakt. De trainingen zijn top, ik krijg de kans hier een betere voetballer te worden en binnen deze fijne spelersgroep is dat nog plezant ook. We gaan samen ergens heen, de enige weg is omhoog en dan begrijpen jij en ik waarom ik voor Lommel heb gekozen. Hier groeit iets moois en daar wilde ik bij zijn.”

Op naar eerste klasse?

“Dit is een club die hogerop wil, geen twijfel. Wanneer? Dit is een soort leerjaar waarin we bezig zijn die nieuwe puzzel in elkaar te passen. Dat maakt dat één en ander momenteel nog niet altijd naar wens doet lopen. Neem nu dat veranderde spelconcept dat veel aanvallender is dan voorheen. Mijn rol is juist de achterdeur te bewaken als veel ploeggenoten naar voren kijken. Niet altijd gemakkelijk maar ongelooflijk boeiend. Om op je vraag te antwoorden: indien mogelijk mag er dit seizoen van alles, volgend jaar wordt er vermoedelijk al wat meer van ons verwacht…”