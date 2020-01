Amokmakers in Lommel krijgen samen 45 maanden cel BVDH

06 januari 2020

Een 25-jarige Lommelaar van Joegoslavische afkomst en een 22-jarige Serviër zijn veroordeeld tot celstraffen van 25 en 20 maanden voor verschillende gevallen van agressie in Lommel. De eerste sloeg onder meer toe op 3 december 2016 en 16 april 2017, de tweede was bovendien in het bezit van xtc. Op 12 maart 2016 waren ze allebei betrokken bij een vechtpartij aan het Adelbergpark. De eerste krijgt een geldboete van 800 euro, de tweede moet tien keer meer betalen (8.000 euro), dat heeft te maken met het bezit van de drugs. Er stond ook nog een 26-jarige man uit Leopoldsburg terecht, die houdt het bij een werkstraf van 50 uur.