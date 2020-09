Amelia Waligora is nationaal jeugdkampioene: “Winnen is niet altijd het belangrijkste, manier van spelen wél” Werner Thys

14 september 2020

10u03 0 Lommel Voor de tweede keer kroonde Amelia Waligora (meisjes 15) zich tot Belgisch jeugdkampioene. Op de eindronde van het Belgian Junior Circuit versloeg ze in finale Flo Helsen, haar vriendin aan de Topsportschool in Wilrijk, met 6-3, 7-5.

Op TC Forest Hills in Wommelgem veroverde Amelia Waligora dus een tweede nationale jeugdkroon. “Mijn eerste titel, twee jaar geleden, was vreemd genoeg ook in de reeks tot 15 jaar”, lacht Waligora. “Dit is mijn laatste seizoen in de Belgische jeugdreeksen. Het is alleszins een mooie afsluiter.”

Logisch dat corona ook de planning van Waligora helemaal in de war stuurde. “Normaal ging ik dit seizoen grotendeels op het ITF-juniorencircuit spelen, maar in de plaats werden het toernooien om het Belgian Circuit in eigen land”, zegt Waligora. “Het was wel fijn om eens een langere periode thuis te zijn. Af en toe kon ik nu eens uitslapen (lacht).”

Met twee finales deed Waligora het trouwens voortreffelijk op het Belgian Circuit. Vooral twee wedstrijden tegen Klaartje Liebens blijven in haar geheugen gegrift. “In Alken verloor ik van Klaartje met 10-8 in de tiebreak van de derde set en een week later op TC Panorama lukte het opnieuw net niet: 3-6, 7-6, 6-1. In beide wedstrijden had ik matchballen. Vooral die tweede nederlaag was pijnlijk. Achteraf bekeken kan ik wel fier zijn op die matchen. Tenslotte stond Klaartje vier jaar geleden nog in de top-300 van de wereld.”

“Spelen tegen een vriendin is altijd lastig”

Op Forest Hills mocht Waligora het in finale dus opnemen tegen Flo Helsen, haar vriendin aan de Wilrijkse Topsportschool. “Eigenlijk leef ik met Flo samen”, lacht Waligora. “We zijn bijna constant in elkaars buurt en dan is het toch een beetje lastig om ook nog eens een belangrijke wedstrijd tegen elkaar te spelen.”

Voor de derde keer dit seizoen haalde Waligora het van Helsen, die het laatste jaar bokkensprongen maakte. “Telkens was het knokken tegen Flo. Eerst won ik twee keer na drie zware sets en ook gisteren in finale was set twee bijzonder spannend”, aldus de nuchtere Waligora.

Polen is een beetje thuiskomen

Ondertussen zijn Waligora en Helsen opnieuw samen op stap. Onder leiding van coach Carl Van Cappellen speelt het duo deze week een ITF-juniorentornooi in het Poolse Szczawno Zdroj. Omdat haar beide ouders van Polen afkomstig zijn – papa Mirek was gedurende dertien jaar de trefzekere spits bij Lommel – betekent deze trip voor Waligora toch een heel klein beetje thuiskomen. “Ik spreek wel Pools, maar de plaats waar we naartoe trekken is mij onbekend”, zegt Waligora. “Het zou specialer zijn om in de streek rond Poznan te spelen, want daar liggen de roots van mijn ouders.”

Waligora geeft toe dat ze begin dit jaar – nog voor corona - met een vertrouwenscrisis kampte, maar een periode met heel wat fysieke training deed haar deugd. Een bepaald doel qua ranking wil ze niet stellen. “Mijn enige doel is progressie maken en goede matchen spelen”, besluit Waligora. “Natuurlijk is het leuk om te winnen, maar als je met 6-1, 6-0-winst van het terrein gaat heb je ook niet veel bijgeleerd. Het is altijd beter om iets van een wedstrijd op te steken.”