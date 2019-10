Al 2.000 crematies bij Stuifduin Lommel: “Problemen met audiovisuele installatie zijn verleden tijd” Birger Vandael

27 oktober 2019

12u26 0 Lommel Anderhalf jaar na de opening van crematorium Stuifduin in Lommel maakt intergemeentelijke samenwerkingsverband PONTES een eerste balans op. Inmiddels vonden er meer dan 2.000 crematies plaats. “Het is de verwachting dat dit cijfer een jaarlijks gemiddeld cijfer zal worden, waardoor Stuifduin goed op weg is om de vooropgestelde doelstellingen te behalen”, klinkt vestigingsmanager David Andriessen positief.

Stuifduin is het derde crematorium van PONTES na Antwerpen en Turnhout. Andriessen beschrijft de periode sinds de opening als “een leerrijk pad met veel ups en enkele downs”. Met dat laatste bedoelt hij vooral de pech met de audiovisuele installatie in de aula’s, die bij enkele afscheidsplechtigheden de dienst weigerden. “Dat zorgde voor de nodige frustraties bij zowel de uitvaartondernemers als bij PONTES zelf. Er werd een volledig nieuwe installatie geplaatst, waardoor dit probleem verleden tijd is.”

Omgeving

Een tweede puntje van bezorgdheid was de omgeving. Stuifduin verwijst immers naar het karakteristieke Lommelse landschap met heide, stuifzand en pijnven. Het gebouw zou ondergeschikt aan de natuur moeten zijn. “Door de warme zomers van 2018 en vooral 2019 zijn veel aanplantingen verloren gegaan en worden in het komende plantseizoen talloze bomen voor de derde keer opnieuw vervangen. Het is dan ook jammer dat door wildgroei en onkruid het landschap er momenteel niet bij ligt zoals we dat zouden willen. We hebben daarom een andere tuinarchitect onder de arm genomen om de aanleg van de omgeving bij te sturen.”

Beperkte bewegwijzering

Ten derde was er nog de beperkte bewegwijzering naar het crematorium. PONTES klopte al aan bij het Agentschap Wegen en Verkeer, want men vindt twee wegwijzers wat weinig. “Samen met het stadsbestuur van Lommel gaan we bekijken om bijkomende signalisatie aan te brengen zodat mensen vlotter de weg vinden naar het crematorium.”

Wat betreft de toekomst heeft PONTES al enkele verbeteringen op het oog. Zo wordt momenteel getest of het mogelijk is om een afscheidsdienst op te nemen (zowel beeld als geluid), zodat afwezigen achteraf toch de plechtigheid kunnen bekijken.

Open ontmoetingsmoment

Op vrijdag 1 november organiseert PONTES een open ontmoetingsmoment. Vorig jaar kwamen een 400-tal mensen een kijkje nemen in de begraafplaats. Bezoekers kunnen een Limburgse vlaai met koffie consumeren in koffiezaal ‘Grote Nete’ en vanaf 10 uur één van de rondleidingen volgen. Om 14 uur is er de laatste rondleiding, om 15 uur sluiten de deuren.